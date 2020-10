E' terminata l'allerta in provincia di Imperia: il commento del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri

"Al termine di una lunga e difficile allerta rossa voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato senza sosta per la comunità: Vigili del Fuoco, Protezione civile, Volontari, Polizia municipale, Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, dipendenti comunali, Radioamatori e personale 118".

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, al termine di una 'allerta' particolarmente dura, che ha messo a dura prova l'intera provincia di Imperia. "Un ringraziamento particolare - prosegue - lo rivolgo agli uomini che vedete in foto, Rangers e volontari della Protezione civile di Sanremo, che da stamattina stanno lavorando senza sosta a fianco dei ventimigliesi. Dopo una notte insonne operativa al COC a vigilare sul territorio sanremese, sono immediatamente ripartiti per Ventimiglia, dopo che ho ricevuto una richiesta di aiuto del sindaco Scullino. Ringrazio loro e tutte le donne e gli uomini dei reparti operativi di soccorso e di emergenza che ci sono sempre, che non si tirano mai indietro, sempre a fianco della popolazione, e che da ormai 24 ore stanno operando nei territori più colpiti da questa ennesima violenta ondata di maltempo, come la Val Roja, la Valle Argentina, la Valle Arroscia o il Piemonte".

"Stamattina - termina Bianchei - ho chiamato tanti sindaci del territorio alle prese con le situazioni più gravi per manifestare loro la solidarietà e la vicinanza della comunità sanremese. Coraggio, teniamo duro".