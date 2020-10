Ventimiglia non si arrende e rialza la testa, Scullino: “Non è il momento di chiedere, ma di attivarci per rendere la città vivibile” (Foto e Video)

Ventimiglia non si arrende e rialza la testa. Da questa mattina la città è al lavoro per rimediare ai gravissimi danni causati dall'ondata di maltempo della scorsa notte. Il Roja è uscito dagli argini invadendo la città, allagando cantine e negozi che ora sono sommersi dal fango. Molte le auto distrutte o finite sotto l'acqua, la passerella 'Squarciafichi' è stata letteralmente spazzata via dalla furia dell'acqua.

Visibilmente scosso anche il sindaco Gaetano Scullino che, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Siamo stati colpiti da una calamità inaspettata con grandi danni, cercate di uscire il meno possibile, da tutta la notte stiamo lavorando per ripristinare acqua, corrente elettrica e telefoni. Faremo di tutto affinché nel più breve tempo possibile la città possa essere pulita dal fango. La nostra passerella non c’è più, è un momento molto particolare ma noi non ci scoraggiamo. Ce la metteremo tutta. Ci saranno danni per tutti e vedremo in seguito come fare. Adesso non è il momento di chiedere ma di attivarci per rendere la nostra città vivibile. Saremo qui dalla mattina alla sera per dare una mano per ripartire”.



In strada sono al lavoro squadre di volontari oltre alla Protezione Civile e al personale del Comune. In arrivo anche squadre dei Rangers da Sanremo.