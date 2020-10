Il maltempo non risparmia la valle Argentina: gravi danni a Badalucco, distrutto il ponte di 'Ca' Mea' (Foto e Video)

L'ondata di maltempo che ha colpito il Ponente e, in particolare, l'entroterra, non ha risparmiato la valle Argentina. Gravi danni a Badalucco e nelle zone limitrofe. Oltre alle strade infangate e allagate, oltre all'isolamento di Carpasio e Montalto, in paese si registrano pesanti danni a diverse strutture come l'agriturismo 'L'Adagio' o il noto ristorante 'Ca' Mea' dove è stato distrutto il ponte di collegamento.

Poi alberi crollati, frane, zone nelle quali il torrente Argentina è esondato con tutte le conseguenze del caso. Il paese ora è in seria difficoltà anche per via della mancanza di corrente elettrica, collegamenti telefonici e via internet.

Foto e video Tonino Bonomo