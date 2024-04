Poliziotto penitenziario imperiese libero dal servizio arresta ricercato

Un ventinovenne italiano, pluripregiudicato e destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere è stato arrestato grazie al colpo d’occhio di un sovrintendente capo della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Imperia.

Il sottufficiale, nel pomeriggio di ieri 25 aprile, era libero dal servizio insieme alla propria famiglia e mentre transitava con la propria auto nei pressi della stazione ferroviaria di Pietra Ligure, incrociava il 29enne.

Lo ha subito riconosciuto e si è ricordato che era destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. A quel punto, scendendo dall’auto e continuando a tenere d’occhio l’uomo, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri.

Unitamente ai rinforzi il ricercato è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Imperia.

Sulla vicenda è intervenuto il sindacato USPP per voce del segretario provinciale Cosimo Galluzzo: "I miei più sinceri complimenti vanno al collega che libero dal servizio ha tratto in arresto il ricercato assicurandolo alla Giustizia. La Polizia Penitenziaria si conferma un presidio di legalità fondamentale per la comunità. Auspichiamo – conclude il sindacalista – che l’Amministrazione conceda un formale riconoscimento al Sovrintendente per l’abnegazione e la professionalità dimostrata".