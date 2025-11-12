Convento di San Domenico, la consigliera Bozzano chiede l’intervento della Provincia: “Un luogo del cuore da non dimenticare”

Un appello per salvare uno dei luoghi più simbolici della Valle Argentina e dell’intero Ponente ligure. La consigliera provinciale Daniela Bozzano, del gruppo Riviera Bene Comune, ha presentato una mozione indirizzata al presidente della Provincia di Imperia per richiamare l’attenzione sul destino del Convento di San Domenico di Taggia, complesso monumentale di grande valore storico, artistico e religioso, che rischia di chiudere i battenti il 31 dicembre 2025 a causa dei lavori di messa in sicurezza previsti con fondi del Fondo edifici di culto (Fec).

La mozione, presentata l’11 novembre, parte dal riconoscimento del valore culturale e identitario del convento domenicano, da secoli punto di riferimento per la comunità e per i visitatori. “Si tratta di un complesso monumentale che dal punto di vista architettonico, culturale, storico e religioso riveste una notevole importanza per il nostro territorio provinciale – spiega Bozzano –. Non solo per la sua intrinseca bellezza, ma anche perché generazioni di giovani e meno giovani hanno trascorso lì ritiri spirituali, incontri, convegni e momenti di fraternità. Sarebbe un vero peccato che non fosse più fruibile a causa dei lavori di messa in sicurezza e della conseguente dismissione da parte della Diocesi di Sanremo-Ventimiglia”.

La consigliera ricorda come il convento rappresenti un “luogo del cuore” non solo per i cittadini di Taggia ma per l’intera provincia, un patrimonio che meriterebbe di essere preservato e valorizzato anche come bene turistico e spirituale di nicchia. Da qui la richiesta alla Provincia di farsi promotrice di un’opera di sensibilizzazione, coinvolgendo enti, istituzioni e realtà culturali per garantire una nuova fruibilità pubblica del complesso una volta terminati i lavori.

“Pur non avendo competenze dirette in materia – aggiunge Bozzano – la Provincia può comunque attivarsi, con il Presidente e il Consiglio, per mantenere viva l’attenzione e promuovere ogni azione utile affinché questo patrimonio non venga disperso o dimenticato. Il convento di San Domenico è un raro gioiello, da tutelare e rendere accessibile a tutti”. La mozione sarà ora discussa in Consiglio provinciale, dove si valuteranno le possibili iniziative da intraprendere per salvaguardare un bene che da secoli fa parte della storia e dell’anima di Taggia.