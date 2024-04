Sanremo: arredo urbano semidistrutto in via De Amicis, spunta anche un cartello goliardico (Foto)

“Esposizione per la biennale di Venezia”: la scritta, apparsa su uno dei dissuasori all’ingresso di via De Amicis sarebbe anche divertente e curiosa, se non fosse che la situazione dell’arredo urbano della via residenziale di Sanremo fosse drammatico da tempo.

Nulla di gravissimo, sia chiaro, ma un minimo di decoro ci vorrebbe sempre e non crediamo che, tra amministratori e responsabili del settore, nessuno se ne sia mai accorto. Certo, qualcuno dei residenti ha voluto fare una ‘goliardata’, appendendo il cartello ma, come si evince dalle foto, basterebbe un intervento di mezza giornata, per sostituire o, comunque sistemare quei dissuasori, caduti a pezzi sotto i ‘colpi’ di auto e mezzi in genere, probabilmente poi fuggiti via.

Tra l’altro uno dei tre dissuasori è stato divelto e, ne siamo certi, ogni tanto qualcuno riesce anche a parcheggiare, in un luogo molto pericoloso, visto che si trova in una curva stretta, un po’ come tutta la strada. Nella zona è presente anche un semaforo, che regola il passaggio della via con la sottostante corso Inglesi.

Basta poco, a volte, e in questo caso servirebbe la sistemazione di un nuovo dissuasore al posto di quello divelto e, forse, quello che potrebbe diventare una scultura, potrebbe essere riparato.