Lite tra due ambulanti, entrambi stranieri, questa mattina poco prima delle 11 al mercato di Ventimiglia. Ancora da chiarire la dinamica degli eventi che ha portato uno dei due ad estrarre un coltello.

Il contendente è stato ferito superficialmente all'addome ed è stato portato in ospedale a Sanremo, in codice giallo, per essere curato. Del caso si occupano le forze dell’ordine della città di confine.