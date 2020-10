A ‘2 ciapetti con Federico’ Enrico Ioculano chiede lo stato di emergenza: ”Bisogna intervenire celermente”

“Serve una profonda riflessione su una nuova idea di urbanistica e di interventi”. Lo ha dichiarato il neo consigliere regionale Enrico Ioculano, ex sindaco di Ventimiglia, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ dove ha chiesto lo stato d’emergenza per i gravissimi danni provocati dal maltempo.

“La situazione che si presenta è grave e drammatica per le famiglie e le imprese - ha detto – Siamo in contatto con il sindaco di Ventimiglia e di altri centri, come Airole e Olivetta, che sono isolati. Il lavoro da fare sarà di ristoro verso chi dovrà affrontare importanti problemi economici, ma bisognerà anche ripensare le infrastrutture. Ci siamo sentiti anche con il Presidente della Provincia Abbo perché bisogna pensare anche ad altre vallate, come la valle Arroscia e la valle Argentina. E’ una situazione particolarmente grave ed allarmante. Non ci sono colori politici, bisogna intervenire celermente e fare gran lavoro per ripristinare quello che è andato perduto”.

“Quello che è venuto dal fiume Roja è incredibile – ha aggiunto Ioculano - da sindaco avevo vissuto diverse alluvioni, ma una cosa così non l’avevo mai vista. Desidero ringraziare tutte le persone che in queste ore si stanno adoperando per pulire le strade, dalle forze dell’ordine ai volontari delle protezioni civili, e tutti gli amministratori locali. Fanno poi pensare anche le immagini che giungono dal basso Piemonte come Limone e Vernante”.

Guarda l'intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it