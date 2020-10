Strade interrotte, ponti crollati, persone disperse: dramma nel Dipartimento delle Alpi Marittime (Video)

Strade interrotte, paesi isolati, intere vallate in ginocchio: il Dipartimento delle Alpi Marittime con le prime luci dell’alba di questa mattina è alle prese con una situazione di una gravità e di una complessità assoluta.

La Valle Roya, strada indispensabile di collegamento tra la provincia di Cuneo e il Sud Piemonte con l’Ovest della Liguria e la Costa Azzurra è interrotta in più punti, la cittadina di Tende isolata da più frane e dal crollo di un ponte, manca la corrente elettrica, non funzionano i telefoni e non è possibile nemmeno far passare le ambulanze.

Questo il comunicato emesso questa mattina, sabato3 ottobre, alle ore 6 dal Dipartimento delle Alpi Marittime sullo stato delle strade nel Dipartimento: una vera ecatombe.

La giornata sarà lunga…

Tinée :

En raison d’une coulée de boue, la RM 2205 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens depuis le 02/10/20 à 14h00 pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction du Pont de Clans, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RM 2205 (St Sauveur) est coupée à la circulation dans les deux sens, 500m après le croisement avec la RM 2565, depuis le 02/10/20 à 15h50, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RM 2565 (Rimplas) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Valdeblore et le croisement avec la Tinée, depuis le 02/10/20 à 17h00, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RM 32 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre la Tour et Utelle, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.



Estéron - Préalpes :

En raison d’un éboulement, la RD 3 (Courmes) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par la RD 603 (Cipières) ;

En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1 km après Toudon en direction de Tourette-du-Château, le 2/10/20 à 13h30, pour une durée indéterminée ;

En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Ascros) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 17 (Pierrefeu) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Vescous et Pierrefeu, le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée ;

En raison des conditions de circulation défavorables, la RD 5 (St-Auban) est coupée dans les deux sens, au niveau du col de Bleine, le 2/10/20 à 15h30, pour une durée indéterminée ;

En raison des intempéries, la RD 802 (Gréolières) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 20h15, pour une durée indéterminée ;

En raison d’inondation, la RD 2 (Andon) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de la Réserve des Monts d’Azur, le 2/10/20 à 20h30, pour une durée indéterminée.





Pays Grassois :

Rien à signaler.



Paillon/Turini :

Rien à signaler.



Vésubie :

En raison des intempéries et d’un risque d’effondrement, la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation :

- 1 km avant et après Saint-Jean-la-Rivière, - au niveau de Gordolon, - 2 et 4 km au nord de Roquebilière, - 1 km au nord de Saint-Martin-Vésubie et sur 3 points sur 3 km, depuis le 3/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée ;

En raison des intempéries, la RM 94 (Saint-Martin-Vésubie - route de la Madone de Fenestre) est coupée dans les deux sens de circulation, 3 km après l’intersection avec la RM 2565, depuis le 3/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée ;

En raison des intempéries, la RM 31 (Venanson) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 3/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée ;

En raison de l’effondrement d’un pont, la RM 2565 (St-Martin-Vésubie) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1km après St-Martin en direction de la Colmiane, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.



Menton/Roya/Bevera :

En raison d’un éboulement, la RD 2204 (Breil-sur-Roya – col de Brouis) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h30, pour une durée indéterminée ;

En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 6204 (Tende) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10 à 22h15, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km après Saint-Dalmas-de-Tende en direction de Fontan, depuis le 2 octobre 2020 à 12h30, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

En raison de chutes d’arbres, la RD 91 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

En raison de chutes d’arbres, la RD 191 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de Viévola, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

Le tunnel de Tende (RD 6204) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h, pour une durée indéterminée ;

En raison du débordement du vallon de Berghe, la RD 42 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 40 (Saorge) est coupée à la circulation dans les deux sens, avant le hameau de Maurion, le 2/10/20 à 18h30, pour une durée indéterminée.



Haut-Var/Cians/Daluis :

En raison du risque d’éboulement, la RD 28 (gorges du Cians) est coupée dans les deux sens de circulation, depuis l’intersection avec la RD 6202 jusqu’au village de Beuil, depuis le 3/10/20 à 3h, pour une durée indéterminée.



Moyen-Var :

En raison d’un éboulement, la RD 26 (Villars-sur-Var) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h10, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 326 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h10, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un glissement de terrain, la RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice, le 2/10/20 à 20h, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence ;

En raison des intempéries, la RD 2211a (La Penne) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du croisement RD 2211a / RD 10, depuis le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un éboulement, la RD 26 (Massoins) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Massoins en direction de Tournefort, le 2/10/20 à 19h, pour une durée indéterminée.



Bande Littorale :

En raison de la crue du Paillon, la pénétrante du Paillon (RM 2204B - Nice) est coupée dans les deux sens de circulation, entre l’entrée Auriol et le pont Anatole France, depuis le 3/10/20 à 00h50, pour une durée indéterminée ;

En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est coupée dans les deux sens de circulation, entre Fort Carré (Antibes) et Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), depuis le 2/10/20 à 23h30, pour une durée indéterminée ;

En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10 à 23h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré ;

En raison de risque de coups de mer, la Promenade Reine Astrid (RD 6327 - Menton) dans le sens France / Italie et la Promenade du Soleil (RD 52 - Menton) sont fermées à la circulation, depuis le 02/10/2020 à 9h50, pour une durée indéterminée ;

En raison du risque d’inondation, la circulation sur les ponts de la Manda (RM 2210 – Colomars) et C. Albert (RM 901 – Gilette) est interdite, le 2/10/20 à 17h45 ;

En raison du risque d’inondation, la RM 6202 bis est coupée à la circulation, dans les 2 sens, entre le giratoire des Baraques et le giratoire de la 8ème rue (Z.I Carros),le 2/10/20 à 16h30 ;

En raison du risque d’inondation, les RM 95 et 95d (St-Laurent-du-Var), accès à Cap 3000, sont fermées dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45 ;

En raison du risque d’inondation, la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est fermé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45 ;



AUTRES SECTEURS :



Sur l’A8 :