Valle Roja tagliata a metà: Statale 20 distrutta nei pressi di Trucco, Airole è completamente isolata (Foto)

La Valle Roja è letteralmente tagliata a metà a seguito del crollo della Statale 20 nella zona di Trucco. La carreggiata è stata distrutta dalla furia delle acque e, ora, la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni.

Il paese di Airole è del tutto isolato sia in direzione Ventimiglia che in direzione Breil. L'unico collegamento sarebbe quello in direzione Mentone, passando da Olivetta San Michele, ma il rischio di smottamenti è concreto. Da ieri sera alle 22, inoltre, Airole è senza corrente elettrica.

Piuttosto complessa la questione trasporti con la strada distrutta e la circolazione che di certo non sarà ripristinata a breve. Già dalla notte l'Anas è al lavoro in zona.