Il vento fa anche ‘filotto’ in corso Inglesi poco sopra il Casinò di Sanremo. Una folata di vento (i residenti hanno supposto addirittura il passaggio di una tromba d’aria) ha investito in pieno il parcheggio delle moto.

Una decina di queste sono cadute a terra con diversi danni. Per i proprietari una cattiva sorpresa in una serata in cui il vento continua ancora a spirare forte in tutta la provincia, sua sulla costa che nell’entroterra.