Disastro in Valle Argentina - danni a Badalucco e frane su tutta la SP548: isolati Montalto, Molini di Triora e Triora

L'alluvione ha isolato e ferito profondamente tutta la valle Argentina. I danni si registrano indistintamente su tutto il territorio.

I sindaci di Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora insieme a volontari hanno presidiato il territorio per tutta la notte e stamani è iniziata la conta dei danni.

Badalucco paga un prezzo molto alto. Diverse strutture di privati come l'agriturismo 'L'Adagio' o 'Ca' Mea' hanno subito la furia del torrente Argentina. In particolare dal noto ristorante del fungo è stato distrutto il ponte di collegamento. Stamani tutto il paese si è svegliato senza elettricità, acqua e gas. Il fango ha completamente invaso l'area posteggio dietro l'ex asilo e sembra che si sia portato via anche alcune vetture posteggiate.

"Stiamo facendo sopralluoghi per fare la conta dei danni. - spiega il sindaco di Badalucco Matteo Orengo - La situazione è peggiore di quanto avessimo pensato stanotte. Stiamo attivando i volontari e le persone che hanno voglia di dare una mano per cercare di ripulire tutto. Abbiamo fatto stanotte sopralluoghi con Regione Liguria, Provincia e protezione civile sui danni più importanti e mettere subito giù le some urgenze. Ora si tratta veramente di organizzare un aiuto per tutte quelle attività e privati che hanno avuto danni ingenti. Siamo isolati su tre strade. Ci dobbiamo fare forza e andare avanti".

Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora sono completamente isolate.

Nel territorio comunale di Montalto Carpasio, è franata la strada provinciale, impedendo i collegamenti principali nella valle anche con tutti gli altri paesi e frazioni. In particolare a Triora, si registra la strada completamente franata al bivio per corte oltre a numerose frane in prossimità di ognuna delle frazioni del paese delle streghe.

A Montalto Carpasio le persone si sono svegliate senza elettricità e con la linea dei telefoni cellulari assente. "Stiamo continuando a effettuare sopralluoghi. Il nostro problema principale rimane la viabilità - aggiunge Mariano Bianchi, sindaco di Montalto Carpasio - non c'è più la strada al bivio tra la provinciale e la strada vecchia. Abbiamo già sentito la Provincia che a breve ci invierà un escavatore per creare un passaggio pedonale sicuro ma per le auto si dovrà aspettare. L'unica via d'accesso a questa parte della Valle rimane il passaggio da Colle d'Oggia. Inoltre grazie alla Croce Verde di Arma di Taggia in mattinata arriverà un'ambulanza che rimarrà a disposizione dei nostri paesi".