Alluvione: sopralluogo in Valle Arroscia per Alessandro Piana, "La Regione darà risposte immediate, ci tiene all'entroterra"

Alessandro Piana , presidente del consiglio regionale uscente, con queste parole analizza la situazione sull'alluvione che ha colpito anche la Valle Arroscia. Stamani Piana ha fatto visita agli amministratori dei comuni di Montegrosso, Cosio d'Arroscia e Mendatica , per valutare insieme a loro l'entità dei danni causati dal maltempo abbattutosi in questa zona del nostro entroterra.

Il bilancio appare grave. "Ci sono ponti letteralmente spariti, strade smottate e anche l'acquedotto ha subito dei danni consistenti. - conferma Piana - Nei nuclei abitativi grossi danni non ci sono stati grazie all'intervento degli amministratori comunali, dei volontari e degli abitanti che hanno passato tutta la notte a pulire i tombini per permettere il deflusso regolare delle acque senza che i centri abitati venissero danneggiati. Un gesto di grande responsabilità".

"Ci sono alcuni pastori bloccati in montagna e grazie all'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Genova, verranno portati al sicuro. - aggiunge Piana - C'è da lavorare tantissimo per cercare di portare alla normalità questi importanti centri abitativi della alta valle Arroscia. Nel più breve tempo possibile sarà necessario fare degli interventi strutturali per poter permettere a chi tra mille difficoltà vive in questi luoghi di poterlo continuare a fare".