Taggia: crolla parte del muro di contenimento, chiuso un tratto della SP 548. Parte del paese è senza acqua (Foto e Video)

La piena del torrente Argentina ha provocato un parziale crollo del muro di contenimento della SP 548 all'uscita di Taggia in direzione Badalucco. Al momento la strada è chiusa, Carabinieri e Comune sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Danneggiato anche parte del tragitto del Rallye di Sanremo in programma oggi.

La piena del fiume ha danneggiato anche alcuni tubi e, al momento, diverse migliaia di persone sono senza acqua in casa. Rivieracqua si è organizzata con un servizio di autobotti per il rifornimento.