Il mare dell'estremo ponente è pulito: in attesa della bandiera blu la conferma arriva dalle 'Barchette di San Pietro' (Foto)

Non è ancora tempo di bandiere blu, che verranno ufficializzate solo nel mese di maggio ma, nel frattempo, uno degli indici che confermano come il mare della nostra zona sia pulito, ha fatto capolino sui diversi litorali della provincia.

Si tratta delle cosiddette ‘Barchette di San Pietro’ (di San Giovanni), il cui nome scientifico è ‘Velella velella’. E una specie planctonica, dalla forma ovale e di colore blu, solitamente del diametro di circa 7 centimetri. Ha la tipica forma di una vela di un motoscafo e da questo, prende il nome di ‘Velella’.

In molti ci hanno segnalato la presenza delle ‘Barchette’ sulle spiagge, in particolare a Sanremo e Bordighera. Non sono dannose per l’uomo e non sono pericolose se si entra in contatto con loro. E’ comunque raccomandato di lavarsi abbondantemente le mani e non strofinarsi gli occhi per un po’, se si dovessero toccare.

Come detto la presenza delle ‘Barchette di San Pietro’ è indice di acque pulite ma, secondo gli esperti, quando si incontrano sui litorali, questi vedono un aumento di pesci. Ma, come sempre, c’è anche un lato negativo: visto che si nutre prevalentemente di plancton e uova di pesce, fa diminuire la presenza degli altri invertebrati nei mari.

Per ora rimane la presenza ‘blu’ su diverse spiagge della nostra provincia e, in attesa delle conferme sulle bandiere blu, ci dicono che il mare è tutto sommato pulito, nonostante i diversi problemi di ordine fognario che ogni tanto si manifestano.