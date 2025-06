Cultura, arte e comunità: 'Il Festival delle ragazze' organizza rassegne a Bordighera e a Vallebona (Foto)

Un anno di entusiasmo e cultura. L’associazione culturale "Il Festival delle Ragazze" celebra, con sempre rinnovato entusiasmo, i suoi successi raggiunti a un anno dalla sua fondazione proponendo un fitto calendario di eventi per la stagione estiva 2025. Protagoniste saranno le città di Bordighera e Vallebona, scenari ideali per una programmazione ricca e coinvolgente, che unisce cultura, arte e comunità.

L’appuntamento inaugurale è fissato per il 19 giugno a Bordighera, con la rassegna che prende il nome dall’associazione stessa, "Il Festival delle Ragazze". Successivamente, la rassegna si sposterà a Vallebona il 27 giugno, all’interno del programma "Libri all'Aria", un progetto ideato e promosso in stretta collaborazione con il Comune, per valorizzare la lettura e gli incontri culturali in spazi suggestivi.

"Il ricco programma degli eventi prevede il 19 giugno alle 21 all'ex chiesa Anglicana a Bordighera un incontro con Silvia Neonato che parlerà di 'Goliarda Sapienza, una vita di disobbedienza continua', il 17 luglio alle 21, invece, Cristina Rava presenterà 'Degna Sepoltura', Nero Rizzoli, il 21 agosto alle 21 vi sarà un incontro con Eleonora Frida Mino e Giulia Sanza su 'Il diario di Lea', il 12 settembre alle 21 Cristina Scocchia illustrerà 'Il coraggio di provarci', Sperling & Kupfer, mentre il 18 settembre alle 17 Erica Cassano con 'La grande sete', Garzanti, sarà ospite della rassegna Il festival delle ragazze" - fanno sapere le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci.

"Per la rassegna 'Libri all'Aria' alla Loggia dell'Aria a Vallebona il 27 giugno alle 21 sarà ospite Carolina Paolicchi con 'A Baghdad con le Mille e una notte', Giulio Perrone Editore, il 25 luglio vi sarà Chiara Montani con 'L'artista e il signore di Urbino', Garzanti, mentre il 22 agosto alle 21 Roberta Schira parlerà de 'Le Margherite sanno aspettare', Garzanti" - svelano - "Il 24 luglio alle 10 vi sarà un simpatico fuori programma. L'associazione ospiterà Elisabetta Dami, celebre ideatrice di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per l'infanzia. L'autrice presenterà, presso i giardini Lowe, il suo ultimo libro 'Il destino del lupo', Rizzoli. L'evento è organizzato in collaborazione con RaNaBo Bordighera.

"Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento posti" - dicono - "Per ulteriori dettagli sul programma si può contattare il 339/2762147 solo Whatsapp, scrivere un'email a ilfestivaldelleragazze@yahoo.com o su IG @il_festivaldelleragazze".