La creatrice di Geronimo Stilton sbarca a Bordighera, Elisabetta Dami presenta "Il destino di un lupo" (Foto)

"Il destino di un lupo" di Elisabetta Dami sbarca a "Il festival delle ragazze". La scrittrice presenterà il suo ultimo libro giovedì 24 luglio alle 10 ai giardini Lowe a Bordighera.

"Un appuntamento davvero eccezionale, anzi, stratopico! Giovedi 24 luglio, alle 10, presso i Giardini Lowe di Bordighera, sarà ospite de Il Festival delle ragazze Elisabetta Dami, autrice amatissima e creatrice del celebre Geronimo Stilton, protagonista di milioni di avventure tra i libri e nei cuori dei lettori di tutto il mondo" - dicono le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci - "In questa occasione speciale, Elisabetta Dami presenterà il suo ultimo libro 'Il destino di un lupo” (Rizzoli), un’opera intensa che apre nuovi orizzonti tematici e narrativi, confermando la sua capacità di emozionare lettori di tutte le età".

L'evento è proposto in collaborazione con la Rari Nantes Bordighera Asd. "L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Rari Nantes Bordighera ASD, sarà aperto a tutti e rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere da vicino una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nell’editoria per l’infanzia" - sottolineano - "Con la sua visione, la sua creatività e il suo amore per la lettura Elisabetta Dami ha avvicinato intere generazioni di giovani lettori ai libri contribuendo con passione e intelligenza alla diffusione della cultura".