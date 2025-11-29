San Biagio della Cima, Enrico Testa apre "D'autunno Francesco 2025" (Foto)

Prenderà il via oggi pomeriggio alle 16.30 a San Biagio della Cima, presso il centro polivalente, il primo incontro di "D'ottobre Francesco 2025". Verrà presentato il libro di Enrico Testa, Pronomi, pubblicato recentemente da Einaudi Editore. L'autore dialogherà con Mauro Bersani (Editor Einaudi).

Enrico Testa è poeta e professore di Storia della Lingua Italiana, presso l'Università di Genova. "Rivendico il diritto all'arte del saccheggio, alla non-oggettività, alla contraddizione, al procedere non scientifico, al libero prelievo di testi altrui e al loro casuale sovrapporsi e pure al loro confliggere" - dice egli stesso del suo libro - "Con grande sincerità e senza alcun timore di essere politically incorrect, un linguista si scompone nelle sue manie e passioni, idiosincrasie e valori. La poesia e il jazz, l'irritazione per i luoghi comuni ricorrenti e il pensiero unico, le parole e il destino delle lingue, i vivi e i morti, le differenze e le analogie, l'intelligenza artificiale e quella artificiosa, la filosofia grammaticale e l'ironica saggezza dell'interpunzione... tutto questo e molto altro ancora creano un indimenticabile 'me stesso', castello di carte e di carta nell'infinito gioco del mondo".

"Siete cordialmente invitati al primo appuntamento degli incontri dedicati a Francesco Biamonti" - dicono gli orgnizzatori.