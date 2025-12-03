Gerson Maceri presenta il libro “Sotto l’incantesimo di Sanremo e della Riviera italiana”

Sabato 6 dicembre alle ore 16:30, nella suggestiva cornice della sala del Palazzo Roverizio di Sanremo, si terrà la presentazione del libro “Sotto l’incantesimo di Sanremo e della Riviera italiana”.

L’opera, scritta da Gerson Maceri, Maria Francesca Repetto e Silvia Salvini, arricchita dalle illustrazioni di Christine Mae Kulper, rappresenta un viaggio emozionante tra le bellezze naturali e artistiche della Riviera, raccontate con passione e accompagnate da immagini evocative che ne esaltano il fascino.

La presentazione vedrà la partecipazione degli autori e sarà moderata da Marco Innocenti, che guiderà il pubblico alla scoperta delle atmosfere e delle suggestioni racchiuse nelle pagine del volume. L’incontro si propone come un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura del territorio, attraverso un racconto che intreccia memorie, paesaggi e tradizioni, restituendo al lettore la magia di un luogo che continua a incantare generazioni.

Il libro sarà disponibile al costo di 10,00 euro e il ricavato della vendita sarà interamente destinato al restauro della croce dell’ossario del Cimitero Monumentale della Foce. Si tratta di un intervento di grande valore, volto a preservare e valorizzare un importante patrimonio storico e artistico della città, segno tangibile della volontà di unire cultura e solidarietà in un unico gesto.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e a quanti vorranno condividere questo momento di incontro e contribuire alla realizzazione di un progetto che unisce la bellezza della Riviera alla cura della sua memoria storica.