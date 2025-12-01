Bordighera: l'Associazione Noi4You presenta il libro “Le Relazioni”

Giovedì 4 dicembre, alle ore 21, presso la sede dell’Associazione Noi4You in via Firenze a Bordighera, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Le Relazioni”, il primo volume interamente scritto dalle psicologhe dei vari sportelli Noi4You. Otto professioniste hanno unito competenze, visioni ed esperienze per dare vita a un progetto editoriale che nasce dal desiderio di combattere la violenza e promuovere una nuova cultura del rispetto.

Il libro rappresenta un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. È il frutto di anni di ascolto e sostegno alla comunità, fondato su un principio rivoluzionario: la relazione come primo strumento di cura, prevenzione e cambiamento sociale. Attraverso racconti, riflessioni cliniche ed esperienze sul campo, le autrici mostrano come una relazione autentica ed empatica possa sostenere chi vive situazioni di violenza domestica o psicologica, aiutare a ricostruire l’identità dopo il trauma, favorire l’autonomia emotiva e generare un cambiamento culturale collettivo.

Il progetto editoriale è anche testimonianza della forza del lavoro di squadra. Le psicologhe Noi4You hanno deciso di mettere in rete le proprie energie per trasformare la psicologia in azione concreta sul territorio, creando una rete di sostegno che oggi si fa libro e messaggio pubblico. La Casa Editrice Falzea ha creduto fortemente nell’iniziativa, sostenendola e pubblicandola con entusiasmo.

L’uscita del volume non è soltanto una pubblicazione, ma un invito alla comunità a riflettere, discutere ed educare, costruendo insieme una società fondata sul rispetto. Alla presentazione sarà possibile dialogare direttamente con le autrici e scoprire più da vicino il percorso che ha portato alla nascita di “Le Relazioni”.

Un’occasione speciale per conoscere un progetto che dà voce alla trasformazione e che può diventare anche un prezioso e significativo regalo di Natale.