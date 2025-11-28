“Misteri al Casinò di Sanremo”: il nuovo romanzo di Morena Fellegara

È in uscita il quinto romanzo della serie “I delitti del Bar Marco” firmato da Morena Fellegara, ormai affermata scrittrice sanremese.

Il titolo, “Misteri al Casinò di Sanremo”, conduce i lettori in un affascinante viaggio indietro nel tempo, nella Sanremo degli anni ottanta. La notte di Capodanno del 1984, misteriosi furti di gioielli scuotono l’atmosfera festosa ed elegante della Casa da Gioco, mentre Lucy, la “bella di notte” più ammirata, punta alla roulette.

Il romanzo attraversa le sale del Casinò con una trama che intreccia quotidianità e fascino, restituendo l’allure che da sempre circonda l’azienda. Tra croupier e clienti, la pallina che gira sul tavolo scandisce il ritmo della narrazione, mentre i personaggi si muovono in un intreccio di destini e segreti. La bellezza e il mistero si fondono in un racconto in cui, alla fine, è il destino a pronunciare l’ultimo e decisivo “Rien ne va plus”.

La presentazione ufficiale del libro si terrà domenica 30 novembre alle 18.30 presso la libreria Ubik di Sanremo, in via Roma 91. L’evento sarà arricchito dalle letture di Loredana De Flaviis e Paolo Paolino del Teatro dell’Albero, con il dialogo condotto da Romano Lupi.

“Misteri al Casinò di Sanremo” ha già ottenuto un importante riconoscimento: è infatti romanzo vincitore del Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo” Antonio Semeria – Dodicesima Edizione, Sezione “120 anni di Casinò” (giugno 2025). Un traguardo che conferma il talento narrativo di Morena Fellegara e la capacità della sua scrittura di trasformare la memoria e la storia locale in un’esperienza letteraria coinvolgente e sensoriale.