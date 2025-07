Misteri, ironia e personaggi indimenticabili: Cristina Rava incanta il pubblico a Bordighera (Foto)

Tra delitti, ironia e personaggi indimenticabili Cristina Rava incanta e conquista il pubblico presente all' ex chiesa Anglicana a Bordighera. La regina del noir italiano e autrice di successo pubblicata da Rizzoli incalzata, con domande puntuali e appassionate, da una brillante Raffaella Fenoglio, che ha condotto l'incontro, ieri sera, ha svelato retroscena, passioni e qualche segreto.

Si è creato un dialogo ricco di ritmo, profondità e complicità durante il quale Cristina Rava, ospite del secondo appuntamento della stagione estiva de ' Il Festival delle ragazze', si è mossa con energia sorprendente tra le sfumature del noir, parlando della giustizia, dei chiaroscuri dell’animo umano e dell’Italia come teatro perfetto per i suoi intrecci. "È stata una serata di grande fascino letterario quella che ha visto protagonista la scrittrice Cristina Rava, accolta da un pubblico numeroso e attento" - fanno sapere le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci - "Con la consueta eleganza narrativa e una vivacità contagiosa, l’autrice ha raccontato il suo percorso tra le pieghe del genere giallo, svelando retroscena dei suoi romanzi, aneddoti curiosi e l’anima dei suoi personaggi più amati".

L’incontro si è concluso con un divertente aneddoto legato ai suoi prossimi libri, che l’autrice ha annunciato pubblicherà ancora una volta con Rizzoli, confermando una collaborazione solida e proficua. Una chiusura leggera e sorridente che ha strappato applausi e risate, lasciando nel pubblico la promessa di nuove, imperdibili letture. "Ancora una volta, la scrittura di qualità ha dimostrato la sua forza nel creare connessioni, emozioni e attese e Cristina Rava, con la sua voce limpida e autorevole, ne è stata splendida ambasciatrice" - affermano le organizzatrici.

Cristina Rava è nata e vive in Liguria. Ha intrapreso la carriera letteraria distinguendosi per la sua scrittura affilata e per la capacità di raccontare il lato oscuro della provincia italiana. È nota al grande pubblico per i romanzi con protagonista il medico legale Ardelia Spinola e l’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, personaggi che hanno conquistato lettori e critica. Nei suoi romanzi, atmosfere cupe, misteri e indagini si intrecciano a riflessioni profonde sulla natura umana. Un’occasione preziosa per incontrare da vicino una delle firme più autorevoli del noir italiano contemporaneo.