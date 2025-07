Bordighera, Cristina Rava ospite a 'Il Festival delle ragazze' (Foto)

Cristina Rava sarà l'ospite del secondo appuntamento della stagione estiva de Il 'Festival delle ragazze' a Bordighera. L'incontro sarà giovedì 17 luglio alle 21 nei giardini dell'ex chiesa Anglicana nella città delle palme.

Prosegue la stagione estiva della rassegna letteraria al femminile che celebra le voci più vive e incisive della narrativa contemporanea. Il 17 luglio Raffaella Fenoglio dialogherà con Cristina Rava, considerata la regina del noir italiano e autrice di successo pubblicata da Rizzoli. "Cristina Rava presenterà 'Degna Sepoltura'" - fanno sapere le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci - "L’ingresso è libero fino a esaurimento posti".

Cristina Rava è nata e vive in Liguria. Ha intrapreso la carriera letteraria distinguendosi per la sua scrittura affilata e per la capacità di raccontare il lato oscuro della provincia italiana. È nota al grande pubblico per i romanzi con protagonista il medico legale Ardelia Spinola e l’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, personaggi che hanno conquistato lettori e critica. Nei suoi romanzi, atmosfere cupe, misteri e indagini si intrecciano a riflessioni profonde sulla natura umana. Un’occasione preziosa per incontrare da vicino una delle firme più autorevoli del noir italiano contemporaneo.