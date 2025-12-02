Sanremo: Sergio Dalmasso presenta il suo nuovo libro su Che Guevara

Giovedì 4 dicembre alle ore 21, presso il Circolo Valeria Faraldi di Sanremo, Sergio Dalmasso presenterà il suo ultimo lavoro dedicato a Ernesto “Che” Guevara, un libro che promette di raccontare il rivoluzionario come non lo si è mai letto. L’incontro sarà preceduto alle ore 20 da un apericena, organizzato con contributo libero per sostenere le spese del locale.

Dalmasso, genovese, laureato in filosofia e in storia, ha insegnato inglese nelle scuole medie superiori ed è stato a lungo militante della sinistra politica, ricoprendo incarichi di consigliere comunale, provinciale e regionale. Redattore di riviste storiche, ha pubblicato numerosi testi sulla sinistra storica, sul socialismo di sinistra, sulla stagione dei movimenti e sulla storia di Rifondazione comunista, oltre a studi su figure centrali del movimento operaio come Lelio Basso e Rosa Luxemburg.

Il nuovo volume su Che Guevara, edito da Redstarpress (310 pagine, corredato da 120 fotografie), si concentra in particolare sull’internazionalismo del rivoluzionario argentino e sulla sua critica al socialismo reale. Un approccio che mira a restituire la complessità del pensiero del Che, andando oltre la retorica iconica e affrontando le contraddizioni di un percorso politico e umano che ha segnato il Novecento.

La serata, promossa dal PRC Sanremo e dal Circolo Valeria Faraldi, sarà un’occasione per riflettere su una figura che continua a suscitare dibattito e interesse, e per confrontarsi con l’analisi di uno studioso che ha dedicato gran parte della sua attività alla storia dei movimenti e delle idee della sinistra.

Per partecipare è richiesta la tessera CAEN. La prenotazione è possibile inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 7329436.

“Invitiamo tutti a prendere parte a questo appuntamento – sottolinea Paolo Germano, segretario PRC Sanremo – per condividere insieme una serata di cultura, memoria e confronto su una delle figure più emblematiche della storia contemporanea.”