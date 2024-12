Bordighera, musica e poesia: Antonella Grandicelli apre il Festival delle ragazze (Foto e video)

Antonella Grandicelli apre il Festival delle ragazze a Bordighera parlando di 'Sylvia Plath. Le api sono tutte donne". Interventi, musica e poesia intrattengono il pubblico della sala Rossa del Palazzo del Parco, gremita per l'occasione. L'incontro, svoltosi oggi pomeriggio, è stato moderato da Raffaella Fenoglio e animato da Barbara Bonavia, che ha letto alcune poesie, e dalla musica eseguita alla chitarra dal maestro Marco Balbo.

"Nata a Boston nel 1932, Sylvia Plath mostra segni della sua eccezionalità fin da bambina e sembra destinata a una vita di soddisfazioni e successi. Pubblica la prima poesia a dieci anni, a diciotto vince una borsa di studio per il più prestigioso college femminile della East Coast americana, a ventitré va a terminare gli studi a Cambridge grazie a una borsa Fulbright dove incontra l’uomo della sua vita, Ted Hughes, giovane poeta dal brillante futuro, di cui si innamora perdutamente e che sposa" - fa sapere Antonella Grandicelli che alla conclusione dell'incontro ha firmato copie del suo libro ai fan - "Belli e talentuosi, vivono tra le due coste dell’Atlantico, dedicandosi pienamente alla loro poesia e ai due figli fino a quando l’11 febbraio del 1963, a trent’anni, Sylvia Plath si toglie la vita. Dietro di sé lascia incredibili poesie e un triste interrogativo su questa drammatica scelta. Attraverso la sua voce, ascoltiamo la storia di una delle più grandi poetesse del Novecento, la dolorosa lotta tra le sue luci e le sue ombre, l’ascesa e la caduta. La divina fragilità di un’anima".

Un successo il primo incontro della nuova stagione proposta dall’associazione tutta al femminile, composta da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci, che ha come obiettivo promuovere e valorizzare le voci femminili più interessanti nel mondo della narrativa, della musica, dell’arte, del teatro e di ogni altra forma di espressione umana. L'evento, patrocinato dal comune di Bordighera, era a ingresso gratuito. Il prossimo appuntamento sarà sabato 28 dicembre alle 16 all'ex chiesa Anglicana con Silvia Monteurro che presenterà "Le cicogne della scala".

Antonella Grandicelli è nata il 7 febbraio a Genova, studia lingue al Liceo Linguistico Grazia Deledda e consegue la laurea con lode in Lettere Moderne all’Università di Genova. Per molti anni scrive racconti e poesie, con cui ottiene numerosi riconoscimenti partecipando a concorsi letterari, fino a che nel 2016 pubblica il suo primo romanzo noir Le ali dell’angelo (Robin Edizioni), con buoni riscontri di pubblico e critica. Continua comunque a coltivare la sua passione per la forma letteraria del racconto. Suoi racconti trovano posto in varie antologie, tra cui Genovesi per sempre (Edizioni della Sera, 2019), Tutti i sapori del noir (Fratelli Frilli Editori 2019), I luoghi del noir (Fratelli Frilli Editori 2020), Natale a Genova (Neos Edizioni, 2019, 2020, 2021), La Liguria sorride (Lo Studiolo, 2020), Giallo in tour (Isenzatregua, 2021) e Odio e Amore in noir (Fratelli Frilli Editori 2021). Vincitrice dell’edizione 2021 del Premio Internazionale Casinò di Sanremo, per l’edizione 2021 del Premio Internazionale di Poesia Ossi di Seppia si aggiudica il Gran Premio della Giuria. Nel 2021 esce il suo secondo romanzo noir Il respiro dell’alba (Fratelli Frilli Editori). Nel 2022 esce per la collana Femminile Singolare di Morellini Editore Sylvia Plath. Le api sono tutte donne, biografia romanzata che racconta la vita della grande poetessa americana. Nel 2019 è stata chiamata a far parte del comitato artistico del Festival Incipit Genova, sotto la direzione di Laura Guglielmi. Nel 2019 dà vita insieme alla scrittrice Arianna Destito al blog themeltinpop.com, un magazine che si occupa di letteratura, arte, cultura, territorio e attualità, di cui è redattrice. Per il numero 3/2019 della rivista Cabirda, diretta da Anselmo Roveda, traduce dallo spagnolo alcune poesie della poetessa argentina Alejandra Pizarnik, mentre nel numero 6/2021 appaiono alcune sue poesie inedite.