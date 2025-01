Bordighera, Simonetta Chiarugi ospite a 'Il festival delle ragazze' (Foto)

Simonetta Chiarugi sarà ospite della rassegna culturale 'Il festival delle ragazze' a Bordighera. Presenterà il libro "Bulbomania", giovedì 23 gennaio alle 16.30, presso la sala rossa del Palazzo del Parco. Dialogherà con l’autrice Raffaella Fenoglio.

Dopo i riuscito incontri con Antonella Grandicelli, che ha parlato di 'Sylvia Plath. Le api sono tutte donne', e Silvia Montemurrouna, una nuova autrice sarà la protagonista del terzo incontro della nuova stagione proposta dall’associazione tutta al femminile, composta da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci, che ha come obiettivo promuovere e valorizzare le voci femminili più interessanti nel mondo della narrativa, della musica, dell’arte, del teatro e di ogni altra forma di espressione umana.

"Al termine dell'evento, patrocinato dal comune di Bordighera e a ingresso gratuito, verrà proposto un workshop all'interno del quale verrà insegnata la tecnica del 'cordage vegetale'" - fanno sapere le organizzatrici - "Per info e prenotazioni contattare il 339/2762147".

Simonetta Chiarugi progetta giardini e terrazzi e organizza eventi vivaistici e workshop per diffondere la cultura del verde. Scrive e fotografa collaborando mensilmente con alcune riviste italiane e straniere; ha pubblicato con Mondadori Buon Gardening! Coltivare piante e fiori in terrazzo e in giardino, utilizzarli in casa e in cucina e Più orto che giardino - Come coltivare verdure felici e fiori gentili. Dal 2010 condivide esperienze e informazioni con tutti gli amanti del giardino sui suoi seguiti profili social @aboutgarden.