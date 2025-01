Bordighera, 'Bulbomania' e cordage vegetale: Simonetta Chiarugi sbarca al Festival delle ragazze (Foto)

Aspetti scientifici, note romantiche e inclini alla decorazione, condite da storie e curiosità, tecniche di coltivazione, spunti e ispirazione per le prossime messe a dimora e per utilizzare le bulbose in maniera creativa, sono stati affrontati da Simonetta Chiarugi nell'incontro, proposto da 'Il Festival delle ragazze', andato in scena ieri pomeriggio presso la sala rossa del Palazzo del Parco, a Bordighera.

Dopo i riusciti incontri con Antonella Grandicelli, che ha parlato di "Sylvia Plath. Le api sono tutte donne", e Silvia Montemurro, che ha illustrato il libro "Le cicogne della scala", una nuova autrice è stata la protagonista del terzo appuntamento della nuova stagione proposta dall’associazione tutta al femminile, composta da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci, che ha come obiettivo promuovere e valorizzare le voci femminili più interessanti nel mondo della narrativa, della musica, dell’arte, del teatro e di ogni altra forma di espressione umana. Dialogando con Raffaella Fenoglio e Barbara Bonavia, Simonetta Chiarugi ha presentato il libro "Bulbomania". E' stato, inoltre, un successo il workshop-laboratorio sulla tecnica del 'cordage vegetale' dell'influencer e content creator, proposto all'interno dell'evento, patrocinato dal comune di Bordighera, che è stato allietato dall’accompagnamento musicale del maestro Marco Balbo.

Simonetta Chiarugi progetta giardini e terrazzi e organizza eventi vivaistici e workshop per diffondere la cultura del verde. Scrive e fotografa collaborando mensilmente con alcune riviste italiane e straniere; ha pubblicato con Mondadori Buon Gardening! Coltivare piante e fiori in terrazzo e in giardino, utilizzarli in casa e in cucina e Più orto che giardino - Come coltivare verdure felici e fiori gentili. Dal 2010 condivide esperienze e informazioni con tutti gli amanti del giardino sui suoi seguiti profili social @aboutgarden.