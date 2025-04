Sanremo: posticipato al 27 aprile il Festival della Parola

Avrebbe dovuto tenersi oggi, ma per rispettare il lutto nazionale e dire addio a Papa Francesco è stato spostato a domani 27 aprile alle 11 al cimitero monumentale di Sanremo, uno dei più belli del Ponente e della Liguria, in cui riposano in pace nobili russi, inglesi, tedeschi.

Proprio qui va in scena Just like a woman di e con Chiara Buratti: un affresco di donne molto diverse tra loro che ne formano, alla fine, una sola universale. A Isa Barzizza, stella sanremese della rivista e spalla di Macario, Totò e Walter Chiari, l’autrice dedica un ritratto molto speciale che segue quello di Pannonica de Koenigswarter, mecenate del jazz senza la quale Thelonius Monk non avrebbe mai cambiato faccia alla musica; Maryam Mirzakhani, matematica iraniana che, dando semplicità agli spazi complessi, è diventata a 37 anni la prima donna a vincere la Medaglia Fields, il Nobel per i matematici; Suzanne Lenglen, straordinaria tennista francese, soprannominata La Divine.

Alle 18 al Teatro del Casinò prima nazionale del recital Tutti primi sul traguardo del mio cuore tratto dal libro omonimo di Solferino. Lo firma lo scrittore Fabio Genovesi che alla passione ardente per il ciclismo (è commentatore per Rai Sport del Giro d’Italia) unisce il suo impareggiabile umorismo, facendo di questo nuovo show la cronaca di un’impresa sportiva straordinaria e insieme il racconto stralunato e memorabile del nostro Paese, delle sue debolezze e dei suoi grandi sogni.

Nato dall’esperienza di Chiavari, Genova, dove per dieci edizioni di fila, ogni anno, il Festival della Parola ha portato in città oltre 100 eventi per una platea di più di 15mila persone, oggi ha per sede la città della musica. È grazie ai giocolieri del linguaggio che si accaniscono con caparbietà per vincere i luoghi comuni, rivoluzionare la comunicazione e difendere la giustizia che il Festival si è rinnovato e arricchito di appuntamenti con gli scrittori, musica live, mostre fotografiche, conferenze di letteratura e geopolitica, riflessioni sulla spiritualità e dibattiti sui diritti civili.

Prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini e il contributo del comune di Sanremo, Assessorato alla Cultura, Casinò di Sanremo e Portosole Sanremo, patrocinato da Regione Liguria e Rai Liguria, il festival si sviluppa in tre giorni al Teatro del Casinò (corso degli Inglesi 13) e nella sede del Club Tenco (piazza Cesare Battisti 33), dove si alternano giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti, attori per “usare” le parole raccontando storie private e universali. Perché la parola ci rappresenta, dà voce alle nostre emozioni, articola i nostri pensieri.

«Siamo davvero felici di contribuire alla realizzazione del “Festival della Parola Reloaded” - dichiara l'assessore Enza Dedali- dichiara l'assessore che torna nella nostra città con un ricco programma dove le parole diventano protagoniste attraverso talk, presentazioni di libri e recital. Sanremo è luogo privilegiato per raccontare storie, emozioni, pensieri, nonché per condividere riflessioni su principi e valori importanti. Ringrazio quindi l’associazione “Le Muse Novae” per averci proposto questo programma che, ne sono certa, saprà suscitare l’interesse di molti».

PREMIO AMBASCIATORE DELLA PAROLA

Dal 2021 è stato istituito il Premio Ambasciatore della Parola destinato a personalità che si siano sapute distinguere in ambito culturale, artistico o scientifico. I candidati sono scelti tra chi abbia dimostrato di essere dotato di una non comune capacità espressiva e divulgativa, caratterizzando il proprio lavoro con una particolare cifra espressiva e attenzione alla realtà. Fino ad oggi è andato a Luciano Ligabue, Mario Tozzi, Vincenzo Mollica, Elisabetta Sgarbi, Rocco Tanica, Francesca Fagnani e Walter Veltroni.

Il Premio è assegnato da un comitato scientifico presieduto dal giornalista Massimo Poggini di cui fanno parte anche Ilaria Bellantoni, Martina Riva, Pierluigi Senatore, Emilio Targia, Marinella Venegoni.

Il Festival é organizzato con la partnership del Club Tenco, E20 Sanremo e Mus’Art. Ha ospitato personaggi appartenenti al mondo della cultura e dell’arte e nelle precedenti edizioni, per esempio, hanno partecipato Walter Veltroni, Cochi Ponzoni, Beppe Carletti, Francesca Fagnani, Nicola Gratteri, Rocco Tanica, Sabina Guzzanti, Giordano Bruno Guerri, Piero Pelù, Luca Mercalli, Cinzia Leone, Ivan Cattaneo, Zibba, Gianluca Pagliuca, Parisa Nazari, Mario Luzzato Fegiz, Mariapia Veladiano, Valeria Corciolani, Luca Sommi, Sebastiano Mondadori. Negli anni passati sono stati nostri ospiti, tra gli altri, Giuseppe Ayala, Pietro Grasso, Andrea Crisanti, Enrico Vanzina, Elisabetta Sgarbi, Vincenzo Mollica, Nina Zilli, Gianluigi Nuzzi, Daniele Mencarelli, Elisabetta Villaggio, Vittorio De Scalzi, Pino Donaggio, Totò Cascio, Anna Zafesova e la scrittrice ucraina Yarina Grusha, Luciano Ligabue, Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Paolo Mieli, Ferruccio De Bortoli, Corrado Augias, Francesco De Gregori, Cristiano De Andrè, Federico Rampini, Moni Ovadia & Dario Vergassola, Pupi Avati, Vito Mancuso, Angelo Panebianco, Gian Antonio Stella, Franco Mussida, Carlo Massarini, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Fausto Bertinotti, Vladimir Luxuria, Roberto Vecchioni, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Nada, Marco Travaglio, Giampiero Mughini, Piergiorgio Odifreddi.