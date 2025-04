Ventimiglia: domenica prossima con 'Junior Bikers – Dream Experience' i più piccoli e le due ruote

Ventimiglia si trasformerà, domenica prossima, nella capitale delle due ruote in formato mini grazie all’evento (interamente gratuito) organizzato dal DOC Riviera dei Fiori – Ducati Official Club, in collaborazione con BMS. L’iniziativa, intitolata 'Junior Bikers – Dream Experience', è pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del motociclismo in totale sicurezza e divertimento.

La giornata sarà dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, con attività gestite da ben 3 Istruttori Federali "FMI" con a capo Livio Bellone, volte a far vivere loro l’emozione di salire su mezzi a due ruote, appositamente realizzati, sensibilizzarli alla futura guida in strada 'responsabile', far conoscere loro da vicino le regole e la cultura delle due ruote in modo educativo con il principale fine della sicurezza in strada.

L’evento si svolgerà in Via Aprosio con due sessioni: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Saranno esposte delle pitbike messe a disposizione dall’officina Garage 84, oltre all’esposizione dei modelli Ducati curata proprio dal D.O.C. Riviera dei Fiori.