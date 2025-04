Camporosso: domenica prossima al centro Falcone il concerto del duo composto da Christine Crespy e Glenn Bargain

Toccherà al duo francese composto da Christine Crespy e Glenn Bargain. flauto e chitarra, trasportare la platea della Sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso in un suggestivo viaggio nella musica spagnola. Dalla seconda metà dell’Ottocento e fino all’inizio del Novecento, gli autori europei subirono il fascino dell’esotica e sconosciuta Spagna e molti musicisti spagnoli si trasferirono a Parigi, dove non solo erano apprezzati dal pubblico, ma anche dai loro colleghi, che spesso citavano nelle loro composizioni sonorità ispaniche.

Dalle suggestioni di quella Spagna sognata, nasce il programma del concerto dal titolo “Mosaico ispanico” presentato dalla rassegna Camporosso in Musica domenica 27 aprile dal duo Crespy-Bargain. La flautista Christine Crespy, diplomata al Conservatorio di Montpellier e laureata in musicologia, è docente al Conservatorio delle Alpi Marittime di Nizza, primo flauto della Fanfare della Città di Nizza e molto attiva in diverse formazioni di musica da camera. Il chitarrista Glenn Bargain, suo collega al Conservatorio delle Alpi Marittime, diplomato al Conservatorio di Nantes e al Conservatorio Superiore del Liceu di Barcellona, si è specializzato nel repertorio spagnolo e ha tenuto numerosi recital sia in Francia che in Spagna.

Il secondo appuntamento con la rassegna Camporosso in Musica, organizzata dal Comune di Camporosso e dall’Associazione Aquilone, è per domenica alle 17, come sempre alla Sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso. L’ingresso è libero e gratuito.