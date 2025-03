Bordighera, resistenza delle streghe: Antonella Forte racconta le 'sorelle' di Triora al festival delle ragazze (Foto)

Donne accusate di stregoneria che resistono e lottano contro un potere cieco e bigotto è stato il tema affrontato da Antonella Forte, nell'incontro, proposto da 'Il Festival delle ragazze' con il patrocinio del Comune, andato in scena giovedì pomeriggio presso la sala rossa del Palazzo del Parco, a Bordighera dove l'autrice ha dialogato con Barbara Bonavia e Raffaella Fenoglio. L'atmosfera è stata allietata dall’accompagnamento musicale del maestro Marco Balbo.

Dopo i riusciti incontri con Antonella Grandicelli, Silvia Montemurro, Simonetta Chiarugi ed Emanuela Abbadessa, una nuova autrice è stata la protagonista del quinto incontro della nuova stagione della rassegna culturale proposta dall’associazione tutta al femminile, composta da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci, che cura la direzione artistica, che ha come obiettivo promuovere e valorizzare le voci femminili più interessanti nel mondo della narrativa, della musica, dell’arte, del teatro e di ogni altra forma di espressione umana. Tra il pubblico era presente anche l'assessore Melina Rodà.

Antonella Forte è laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università Statale di Milano, ha lavorato per tanti anni in pubblicità. Un’improvvisa svolta personale le ha fatto cambiare strada e abbandonare la professione per dedicarsi a nuovi interessi e antiche passioni. Ora pratica e insegna yoga, legge e scrive. La strega di Triora è il suo primo romanzo, a cui è seguito, sempre per Piemme, Le sorelle della notte, che racconta una storia vera che proviene dai luoghi di origine della famiglia di suo marito, la valle Argentina.