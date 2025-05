Bordighera, una storia diversa su Anita Garibaldi: Laura Calosso presenta il suo nuovo libro al Museo Bicknell (Foto e video)

Una donna audace, una madre coraggiosa, un’amante gelosa e un’indomita pasionaria. E' Anita Garibaldi la protagonista del nuovo libro di Laura Calosso che ieri pomeriggio ha presentato al Museo Bicknell a Bordighera. La scrittrice è stata, infatti, ospite de 'Il festival delle ragazze'.

L'incontro proposto dall'associazione tutta al femminile fondata da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci ha interessato e incuriosito i presenti. "Quando Giuseppe Garibaldi giunge a Laguna, in Brasile, nel luglio 1839, dopo un rovinoso naufragio, Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva ha solo diciotto anni ma è già sposata da tre. Per Anita è subito amore, folle, passionale, cieco, destinato a non estinguersi mai, capace di sopravvivere alla lontananza e ai tradimenti. Per lui abbandonerà la sua casa, la sua famiglia e vivrà nella miseria, tra il Brasile e l’Uruguay. Da lui avrà dei figli, che non esiterà a lasciare per seguirlo o raggiungerlo perché è lui la sua casa" - dice la scrittrice presentando il volume 'Anita' - "Indomita, sfacciata, abile a cavalcare come un’amazzone ma incapace di leggere e scrivere, guerriera per amore: chi è stata veramente Anita Garibaldi? In questo romanzo scandaglio ogni sorta di documento su Anita trasformandolo in narrazione avventurosa, d’amore e di guerra, racconto ombre e luci che hanno avvolto la sua vita".

Laura Calosso è nata ad Asti ed è una giornalista e traduttrice. Ha studiato Scienze politiche e Letteratura tedesca e nel 2011 ha esordito con “A ogni costo, l’amore” (Mondadori), romanzo sul declino della provincia italiana. Con SEM ha pubblicato nel 2017 “La stoffa delle donne”, che Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai3, ha utilizzato per il reportage Pulp Fashion, “Due fiocchi di neve uguali”, romanzo sul fenomeno Hikikomori, “Ma la sabbia non ritorna” sul tema delle mafie della sabbia e “Bordighera Grand Hotel”, un affresco della colonia inglese in Liguria da metà Ottocento al Fascismo. Nel 2024, invece, ha pubblicato con Aboca Edizioni “L’agave della Regina Vittoria”. Da febbraio 2025 “Bordighera Grand Hotel” è pubblicato nella collana Tascabili Feltrinelli.