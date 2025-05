Bordighera, 'Il festival delle ragazze': cambia location l'incontro con Eleonora Carta (Foto)

Cambia location l'incontro con la giallista Eleonora Carta previsto domani alle 17. Sarà nella sala dell'hotel Parigi a Bordighera invece che nella sala rossa del Palazzo del Parco come inizialmente previsto.

La scrittrice, ospite a 'Il festival delle ragazze', presenterà "I giorni del corvo". Dialogheranno con l’autrice Barbara Bonavia e Raffaella Fenoglio. "A causa un problema tecnico l'incontro di domani si terrà presso una sala dell'Hotel Parigi sempre alle 17" - fanno sapere le organizzatrici.

Eleonora Carta è nata a Iglesias il 19 marzo del 1974 e vive a Portoscuso sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Ha frequentato l’Università di Giurisprudenza a Cagliari e si è laureata con una tesi di ricerca in Storia del Diritto Italiano in materia di processo romano-canonico. Abbandonata l’idea della carriera forense, ha intrapreso un percorso di studi indipendente, in materia storica e antropologica. Ha scritto saggi e tradotto in scritti gnostici ed ermetici della tradizione iniziatica occidentale. Ha lavorato in seguito come editor freelance presso gruppi editoriali indipendenti e negli stessi anni ha iniziato a dedicare alla scrittura ogni momento libero dal lavoro e dalla lettura. Dal 2011 trascorre parte dell’anno a Torino. Le atmosfere della città l'hanno ispirata per il primo romanzo edito, “La consistenza dell’acqua” (Newton Compton, 2014) per la collana “Giallo Italia”, arrivato tra i dodici libri in corsa per il Premio Scerbanenco 2014. I contrasti di Torino sono protagonisti anche del secondo romanzo “L’imputato” (Newton Compton, 2016), terzo classificato al Festival GialloGarda 2018. Nel novembre del 2017, ha partecipato con il racconto “I primi tre” alla raccolta “Certi Maestri” per celebrare i 20 anni di attività dell’Associazione Chine Vaganti. A gennaio del 2019 è tornata in libreria con il saggio “Breve storia della letteratura gialla”, edito da Graphe.it, che nel mese di marzo ha vinto il premio Giuseppe Lippi per la Saggistica Gialla al Festival “La Provincia in Giallo”. Nel giugno 2020, il racconto “La nuova stagione” è parte della raccolta “Giallosardo” edito da Piemme. Il 25 agosto 2020 esce il romanzo “Piani inclinati” (Piemme edizioni). Il 26 ottobre 2020 viene pubblicata la raccolta di racconti “Cagliari 1970 – Tracce Oltre la Leggenda” per Catartica Edizioni, un progetto dell’Associazione Chine Vaganti. Contiene un racconto “Canto alla Sirena”, traccia n. 10 della raccolta. Nel 2022 cura l’edizione in volume della Breve storia del romanzo poliziesco di Leonardo Sciascia per Graphe.it; partecipa alla raccolta “Sicilia Niura – Orchestrazioni Imperfette” per Algra Editore e “I racconti della Locanda” per Produzione Editoriale XY – un progetto a favore della Fondazione Onlus Domus de Luna. Nel 2023 partecipa alla raccolta Giallo Sardo 2. Un’altra estate Piemme Edizioni con il racconto Niente da nascondere. Nello stesso anno partecipa alla raccolta Giallo in tour. Un vigneto vista lago – Vol 2 (isenzatregua edizioni) con il racconto In una notte di cielo stellato che viene premiato come miglior racconto. Sempre del 2023 è il racconto Dal profondo pubblicato nel libro E venne il Natale (Graphe.it edizioni) che contiene anche un testo di Paolo Valera. Nel 2025 esce I Giorni del corvo con Ischire. E' tra i fondatori dell’Associazione Argonautilus che tra le altre azioni, progetta e gestisce la Fiera del Libro di Iglesias, il Big Blue Festival di Portoscuso e Connessioni – Festival delle Idee di Gonnesa.