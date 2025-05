'Il festival delle ragazze', Laura Calosso torna a Bordighera (Foto)

Laura Calosso torna a Bordighera. La scrittrice, oggi alle 17, sarà ospite de 'Il festival delle ragazze' per presentare il volume 'Anita'.

Dopo il bell'incontro con la giallista Eleonora Carta l'associazione tutta al femminile fondata da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci propone un altro interessantissimo appuntamento che si terrà al Museo Bicknell. "Anita, la vera storia di Anita Garibaldi, molto diversa da quella diffusa dalla propaganda risorgimentale, è il nuovo romanzo pubblicato da Sem-Feltrinelli" - dicono le organizzatrici - "La scrittrice presenterà il suo nuovo libro nella magnifica cornice del Museo Bicknell".

"Giuseppe Garibaldi giunge a Laguna, in Brasile, nel luglio 1839, dopo un rovinoso naufragio. Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva ha solo diciotto anni, ma è già sposata da tre, quando una sera lo scorge arrivare, su una nave. È biondo, ha gli occhi azzurri, è un rivoluzionario e ha abbracciato la causa patriottica 'degli straccioni' contro l’impero brasiliano. Non appena la vede, sa che la vuole. Per Anita è subito amore, folle, passionale, cieco, destinato a non estinguersi mai, capace di sopravvivere alla lontananza, ai tradimenti. Per lui abbandonerà la sua casa, la sua famiglia, vivrà nella miseria, tra il Brasile e l’Uruguay. Da lui avrà dei figli, che non esiterà a lasciare per seguirlo o raggiungerlo. Perché è lui la sua casa" - svela Donatella Tralci, libraia che si occupa della direzione artistica del festival - "Indomita, sfacciata, abile a cavalcare come un’amazzone ma incapace di leggere e scrivere, guerriera per amore: chi è stata veramente Anita Garibaldi? L’eroina a cavallo, come appare nel monumento equestre eretto in suo onore sul Gianicolo a Roma? O una ragazza ancora troppo giovane, temeraria ma priva di strumenti per sottrarsi alle traversie della Storia, i cui fili sono sempre stati tirati da altri? In questo romanzo, che scandaglia ogni sorta di documento su Anita trasformandolo in narrazione avventurosa, d’amore e di guerra, Laura Calosso racconta ombre e luci che hanno avvolto la vita di Ana Maria: dall’incontro fatale al peregrinare per il Sudamerica, fino all’arrivo a Nizza. Oscurato per troppo tempo, al lettore viene finalmente restituito il ritratto vibrante di una donna audace, di una madre coraggiosa, di un’amante gelosa e di un’indomita passionaria".