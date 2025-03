Bordighera, 'Il festival delle ragazze' propone un corso di meditoscrittura con Silvia Montemurro (Foto)

Un corso di meditoscrittura verrà organizzato a Bordighera dall'associazione culturale 'Il Festival delle ragazze' presso l'hotel Parigi. Sarà tenuto dalla scrittrice e writer coach Silvia Montemurro e avrà anche una finalità benefica. Una parte del ricavato verrà, infatti, devoluto all'associazione Spes Auser Aps. Il corso si svolgerà in due giornate il 12 e il 13 aprile. Sabato dalle 10.30 alle 17.30, che comprende anche un soft lunch, e domenica dalle 10 alle 13.

Un fine settimana alternativo consigliato a chi cerca un approccio olistico alla scrittura, perché offre al partecipante uno spazio completo per esprimere se stesso attraverso la scrittura. "La meditoscrittura aiuta a superare blocchi creativi e paure" - dicono gli organizzatori - "E' indicato a chi sente che paure e blocchi stiano frenando il proprio percorso di scrittrice e di vita fornendo gli strumenti pratici per superarli e liberare la creatività".

"Fin da piccola ho sentito di avere un potere: abitare le storie" - dice di sé Silvia Montemurro - "La scrittura è stato il mezzo attraverso il quale quel potere si è affinato, seguendo corsi e seminari, studiando e laureandomi in Filologia. Ho insegnato letteratura nelle scuole, poi ho capito che per me non era abbastanza. Sentivo il bisogno di essere completamente libera di ampliare la mia visione, che consisteva nel raggiungere tramite la parola scritta più persone possibili".