“L'agave della regina Vittoria”, Laura Calosso presenta il suo nuovo romanzo a Bordighera (Foto)

“L'agave della regina Vittoria”, il nuovo romanzo di Laura Calosso, verrà presentato sabato prossimo, il 13 luglio, alle 21 presso i giardini di Villa Levratto a Bordighera. Dopo il riuscito incontro con Raffaella Fenoglio, la nuova associazione culturale "il festival delle ragazze" propone un altro appuntamento. Dialogherà con l'autrice il consigliere comunale Barbara Bonavia.

L'evento sarà il secondo di una serie di incontri culturali, volti a far conoscere le voci femminili più interessanti del panorama narrativo italiano, pensati e proposti da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci con l'obiettivo di coinvolgere insegnati, studentesse, editor, giornaliste ed esperte del settore artistico. Ogni appuntamento sarà caratterizzato dalla classica formula dell'intervista all'autrice accompagnata da altre forme di intrattenimento culturale come la musica, la pittura e il teatro.

"Nel marzo 1883, muore John Brown, lo scozzese che per più di vent’anni fu al servizio della Regina Vittoria. Alexandrina, una servetta, viene incaricata di cambiare ogni giorno il fiore che la regina fa sistemare nella stanza-mausoleo allestita per lui nel palazzo di Windsor. L’anno prima, la regina e Brown erano andati in vacanza a Mentone, visitando anche i meravigliosi Giardini Hanbury e trascorrendovi giornate entusiasmanti. Anche Alexandrina era con loro e durante quel periodo aveva conosciuto Nicola, un giardiniere esperto che parlandole di alberi e fiori aveva conquistato il suo cuore" - fa sapere la libraia Donatella Tralci - "Nicola le aveva spiegato la differenza tra due piante apparentemente simili, l’aloe e l’agave. A dispetto della somiglianza, appartengono a famiglie diverse. Infatti, mentre l’aloe fiorisce ogni anno, l’agave fiorisce una sola volta ogni 20-30 anni e muore non appena il suo unico fiore appassisce. In particolare, una specie piuttosto rara, l’agave Victoriae Reginae, all’apice della sua bellezza genera uno stelo altissimo, in cima al quale sboccia un fiore spettacolare che impiega due mesi per aprirsi completamente. Lo sforzo nel generare una simile bellezza sfianca la pianta, che in questo atto estremo consuma tutte le sue energie e muore. Come in un gioco di specchi le vicende di Alexandrina si alternano a quelle di Vittoria. Vivono in mondi paralleli, diversi tra loro, che a un tratto convergono, dimostrandoci che una servetta e un’imperatrice possono somigliarsi, proprio come piante di famiglie differenti, se osservate sotto la lente dei sentimenti e delle emozioni".

La giornalista e scrittrice Laura Calosso, nata ad Asti, ha studiato Scienze politiche e Letteratura tedesca e ha esordito nel 2011 con il romanzo A ogni costo, l’amore (Mondadori). Con SEM ha pubblicato nel 2017 La stoffa delle donne, che Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai3, ha utilizzato per il reportage “Pulp Fashion”. Sempre con SEM ha pubblicato Due fiocchi di neve uguali (2019), romanzo sul fenomeno hikikomori, Ma la sabbia non ritorna (2021) e Bordighera Grand Hotel (2023).