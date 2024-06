Bordighera, nasce una nuova associazione culturale: "Il festival delle ragazze" (Foto)

A Bordighera nasce una nuova associazione culturale: "il festival delle ragazze".

Un progetto che nasce, e crescerà, sotto la direzione artistica di Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci, membri fondatrici dell'associazione, che coinvolgeranno in questo ambizioso "contenitore culturale", insegnati, studentesse, editor, giornaliste ed esperte del settore artistico. "Il sodalizio ha lo scopo di promuovere le voci più interessanti della narrativa femminile, affiancando alla classica formula dell'intervista all'autrice, altre forme di comunicazione e arte come la musica, la pittura e il teatro" - spiega la nascente associazione culturale.

"Il festival delle ragazze" verrà presentata ufficialmente al pubblico e alla stampa il 23 giugno, durante l'incontro con Raffaella Fenoglio che, dalle 17.30 presso i giardini di Villa Levratto, in via dei Colli 13, parlerà del suo ultimo libro "La ragazza che amava Miyazaki", scritto con Silvia Casini e Francesco Pasqua per Einaudi Ragazzi.