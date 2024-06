Bordighera, Raffaella Fenoglio apre la serie di incontri della neo associazione culturale 'il festival delle ragazze' (Foto e video)

Libri, musica e arte si amalgamano alla perfezione nel primo incontro sulla letteratura al femminile proposto dalla nuova associazione culturale: "il festival delle ragazze". Raffaella Fenoglio, ieri pomeriggio a Villa Levratto a Bordighera, ha, infatti, presentato il suo ultimo libro, scritto insieme a Silvia Casini e a Francesco Pasqua: "La ragazza che amava Miyazaki".

L'evento ha aperto la serie di incontri culturali volti a far conoscere le voci più interessanti della narrativa femminile, pensati e proposti da Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci con l'obiettivo di coinvolgere insegnati, studentesse, editor, giornaliste ed esperte del settore artistico. "Abbiamo creato 'il festival delle ragazze' per promuovere la cultura" - spiega Barbara Bonavia, attrice, membro fondatore della neo associazione culturale e consigliere comunale a Bordighera - "Il sodalizio ha, infatti, lo scopo di promuovere le voci più interessanti della narrativa femminile, affiancando alla classica formula dell'intervista all'autrice, altre forme di comunicazione e arte come la musica, la pittura e il teatro".

Un progetto nato da un'idea di Donatella Tralci. "Insieme a Barbara e a Raffaella abbiamo deciso di fare qualcosa che legasse Bordighera alle donne e così è nato il 'festival delle ragazze'" - svela la libraia e membro fondatore della neo associazione culturale Donatella Tralci - "Abbiamo contattato diverse autrici conosciute a livello nazionale e abbiamo già ricevuto tantissime adesioni. Con la presentazione del libro 'La ragazza che amava Miyazaki' diamo il via a una serie di incontri. A luglio ne sono previsti due".

Il folto pubblico, riunitosi per l'occasione al centro sociale bordigotto, ha ascoltato con attenzione e interesse la presentazione della nuova associazione culturale "il festival delle ragazze" e del libro "La ragazza che amava Miyazaki". "E' una storia di passione, arte e determinazione che ricorda l'importanza di seguire i nostri sogni e credere nel potere dell'amore, ovunque esso ci porti" - fa sapere la scrittrice e membro fondatore della neo associazione culturale Raffaella Fenoglio - "Il libro parla di una ragazza di diciotto anni, Sofia, che ha una passione sfrenata per il grande regista giapponese Hayao Miyazaki e sogna di andare in Giappone per diventare una disegnatrice di manga ma per il momento si accontenterebbe di scoprire chi sia Pagot, il misterioso writer che ha ricoperto i muri del piccolo borgo in cui vive con le immagini ispirate ai film del suo amato maestro. Tra disegni, fughe in bici e incontri sorprendenti, Sofia affronterà le proprie paure e i propri dubbi, imparando a credere in sé e nella forza del talento".

Un successo il primo appuntamento organizzato dalla neo associazione culturale "il festival delle ragazze" che è stato anche animato da intermezzi musicali alla chitarra eseguiti da Marco Balbo e dal giovane William che ha realizzato sul momento dei bellissimi e simpatici segnalibri ispirati ai personaggi ideati da Miyazaki con gli acquarelli che sono stati poi distribuiti tra i presenti. Ha presenziato all'evento anche il consigliere regionale Mabel Riolfo.