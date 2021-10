Incursione di Capitan Ventosa in valle Argentina: l'isolamento di Meosu finisce a Striscia La Notizia (Foto e video)

Il 'caso' di Meosu finirà a Striscia La Notizia. Capitan Ventosa ha fatto una incursione in valle Argentina per parlare dell'isolamento che ha colpito la zona dopo il crollo del ponte avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020.

L'inviato del popolare tg satirico di Antonio Ricci ha parlato con gli abitanti e della zona. Da un anno queste persone hanno perso l'unica via d'accesso alle loro proprietà. Oggi il solo modo per raggiungere campagne e abitazioni è sfruttare un guado nel torrente realizzato con alcuni massi posizionati a formare una sorta di guado oppure sfruttare un percorso tortuoso tra i boschi. Un disagio importante vissuto quotidianamente da queste persone. Molti di loro si sono anche dovuti ricomprare l'auto, visto che i mezzi sono rimasti dall'altra parte del ponte crollato.



A un anno dal crollo c'è rabbia tra queste persone che avrebbero voluto una risposta concreta dal Comune. A questo si aggiungono le perplessità per non aver scelto di realizzare il ponte nuovo preferito a una nuova strada da costruire da zero in una zona giudicata pericolosa.

A oggi non c'è una tempistica nota per il ripristino di una qualsivoglia via di collegamento con Meosu. Da tempo la soluzione è al vaglio dei due comuni competenti, Taggia e Badalucco. Le amministrazioni stanno predisponendo un protocollo d'intesa finalizzato alla futura nuova viabilità di accesso a Meosu, attraverso il ponte di Fraitusa, mediante la realizzazione della nuova strada.

Un'opera economicamente impegnativa per le due amministrazioni e che richiederà molto tempo. Nel frattempo, per risolvere il problema dei guadi sull'Argentina che mettono in serio pericolo le persone di Meosu, il comune di Taggia, ha avvallato la possibilità di realizzare una passerella che permetta il transito pedonale in modo sicuro. Anche in questo caso non c'è una tempistica e si tratta di un'opera che richiederà un importante sforzo economico.