Badalucco: strada per Meosu, Orengo replica "Il finanziamento lo useremo, i lavori non ci competevano perchè i terreni sono su Taggia"

"Siccome il finanziamento lo abbiamo chiesto voglio tranquillizzare il comitato che sicuramente non lo perderemo. Abbiamo fatto qualcosa che non ci competeva ma lo abbiamo fatto per aiutare i nostri concittadini proprietari di terreni su Taggia".

Il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha replicato così al Comitato di Meosu, in merito al finanziamento da 800mila euro che potrebbe permettere il completamento della viabilità alternativa per la frazione isolata da ottobre 2020. "Sembra che l'unico Ente a non far il proprio dovere sia il Comune di Badalucco. Ci tengo a ricordare che se è stato fatto qualcosa lo si è fatto nonostante il comitato e non grazie ad esso. - afferma il primo cittadino - Mi scuso con chi da due anni è isolato e ha difficoltà ad accedere alla propria azienda e ringrazio tutti i proprietari che gratuitamente hanno messo a disposizione i loro terreni per far passare la strada che stiamo realizzando".