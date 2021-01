Taggia: convocato per giovedì 28 gennaio il prossimo Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per giovedì 28 gennaio alle 18.30, il Consiglio Comunale di Taggia.

All’ordine del giorno il differimento del termine di pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

Prevista l’approvazione degli affidamenti di incarichi di studio, ricerca, consulenza a soggetti esterni all'amministrazione comunale, la convenzione tra i comuni di Taggia e Triora per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale e l’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione per una nuova viabilità in località Meosu e la realizzazione del negozio solidale nelle ex caserme Revelli.