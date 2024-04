Polemica a distanza tra Morabito e Gibelli: il parroco di Camporosso "Cerchiamo di abbassare i toni"

“Chiedo che vengano abbassati i toni da parte del Sindaco. L’espressione usata ‘ha perso un'occasione per tacere’, mi pare che sia lesiva della libertà di espressione”.

Sono le parole del parroco di Camporosso, don Marco Tommaso Reali, che prosegue: “Tutti quanti quando veniamo presi dalle situazioni di emozionalità, possiamo sbagliare nell’esprimerci. La signorilità all'interno di un dibattito politico si mostra anche nella grandezza di essere umili e chiedere scusa. E dall’altro lato di provare a essere misericordiosi e di andare oltre puntando piuttosto sulle cose buone e positive che si vogliono esprimere piuttosto che sull'attacco personale al rivale in politica”.

“Personalmente – prosegue - ritengo che sia molto bello che nella nostra città possa esserci un dibattito politico appassionato con diversi candidati. Una maggiore aderenza culturale all'importanza del bene comune chiede però un altro livello espositivo. Anche con me alcuni parrocchiani, esprimendosi a proposito e personalmente sul dibattito, hanno voluto usare dei toni poco gradevoli. Essi sono facilmente congedati nel loro modo di esprimersi dalla misericordia del Signore. Ma in un contesto politico che va oltre il codice comportamentale della fede cristiana, dobbiamo fare appello al buon senso umano e alla capacità personale di saperci esprimere senza inibire i contendenti”.

“Altrimenti – termina don Marco - si proceda pure in questo modo nervoso e controproducente, soprattutto per chi vuole presentare il proprio programma. Ma alla fine la violenza verbale e il tono di superiorità non pagano mai”.