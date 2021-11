Meosu isolata: via ai lavori entro fine mese, sopralluogo sul tracciato della nuova strada tra Taggia e Badalucco (Foto e video)

Si tratta di una strada larga circa 3 metri e che si collegherà da Fraitusa fino a toccare la sponda bassa dell'arginatura del torrente dove sono rimaste bloccate le auto degli abitanti di Meosu . In questa zona sono presenti alcune abitazioni e diverse piccole aziende agricole, isolate da poco più di un anno, quando, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, la piena del torrente Argentina ha portato via l'unica via di collegamento, un ponte che si ricollegava alla SP 548. Da allora gli abitanti e i coltivatori per raggiungere le proprietà sono costretti a guadare il corso d'acqua oppure attraversare il bosco lungo sentieri scoscesi.

"Ancora una volta chiedo scusa ai residenti e proprietari fondiari per il disagio che si è creato. Purtroppo lo Stato e le amministrazioni pubbliche, alle volte, hanno delle difficoltà a rispondere in tempi celeri alle esigenze dei cittadini però, ritengo, per quanto riguarda la mia amministrazione e anche Taggia, sia stato fatto il possibile per rimediare a una situazione figlia di un'alluvione terribile. Il nostro comune non ha risorse per interventi immediati. Ci tengo a sottolineare l'aiuto anche di tutti i proprietari che con grande spirito di solidarietà e sacrificio hanno ceduto in maniera bonaria i loro terreni per la realizzazione di quest'opera. Un grazie a loro e ancora una volta scusa a tutti quelli che in questo anno hanno subito il disagio per queste problematiche" - ha concluso il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo.