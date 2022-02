Badalucco: via ai lavori per portare Meosu fuori dall'isolamento, Orengo "Contiamo di rispettare le tempistiche"

Hanno preso il via i lavori a Meosu , la frazione tra Badalucco e Taggia isolata dall'alluvione dell'ottobre 2020. "Nelle ultime settimane abbiamo messo in sicurezza il ponte di Fraitusa - sottolinea Matteo Orengo , sindaco di Badalucco - un intervento urgente per chi ha le proprietà su questo versante, ancorché necessario per permettere il passaggio di mezzi pesanti".

Al termine dei lavori, per il primo stralcio, la strada sarà larga circa 3 metri e da Fraitusa scenderà fino a toccare la sponda bassa dell'arginatura del torrente dove sono rimaste bloccate le auto degli abitanti di Meosu. In questa zona sono presenti alcune abitazioni e diverse piccole aziende agricole, isolate da quando, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, la piena del torrente Argentina ha portato via l'unica via, un ponte che si ricollegava alla SP 548. Da allora gli abitanti e i coltivatori per raggiungere le proprietà sono costretti a guadare il corso d'acqua oppure attraversare il bosco lungo sentieri scoscesi.