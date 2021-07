Taggia approva progetto per la nuova viabilità di Meosu, ora il protocollo d'intesa con Badalucco

La giunta di Taggia ha approvato il progetto per la nuova viabilità che porterà fuori dall'isolamento Meosu. Un passaggio necessario che apre le porte al futuro affidamento dell'opera. Il ponte di Meosu verrà rimpiazzato da una nuova strada che passerà da Fraitusa. Un'opera che complessivamente costerà 612mila euro, di questi, 494.194,79 euro saranno per i lavori.

Al momento il progetto viene approvato ma manca una disponibilità economica concreta per realizzarlo. Infatti, anche per questo è in fase di definizione un protocollo con il Comune di Badalucco. L'obiettivo è di riuscire a sfruttare la somma urgenza, presentata dall'amministrazione badalucchese e riconosciuta da Regione Liguria, per poter ripristinare la viabilità.