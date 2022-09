Badalucco: Meosu isolata e finanziamento da 800mila euro, i cittadini “Se il comune non agirà entro il 30 novembre la nuova strada sarà inutile”

Se il comune di Badalucco non farà i necessari passi entro il 30 novembre i lavori fatti fin qui per Meosu non saranno serviti a nulla. È quanto detto dal Comitato della piccola zona agricola tra Taggia e Badalucco che da due anni è rimasta isolata. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre la piena del Torrente Argentina ha spazzato via l’unica via d’accesso, un ponte che collegava la provinciale 548 con l’altro versante dove si trovano i terreni usati per le coltivazioni e alcune abitazioni.

Dal 2020, è stata realizzata una viabilità alternativa attraverso regione Fraitusa, più a monte. Una strada che allo stato attuale è considerata pericolosa in quanto il fondo è in terra battuta e in diversi punti la pendenza è eccessiva. Problemi che sono stati al centro di una mozione presentata dal consigliere comunale Marco Ardoino durante l’ultimo consiglio comunale di Taggia.

“Il punto è che siamo tutt’ora isolati. - ci spiegano dal Comitato - Sono in corso i lavori di costruzione di una bretella che consentirebbe di raggiungere Meosu passando da Freitusa ma a fronte del costo previsto dal progetto di 612.000 euro la Regione Liguria ha erogato soltanto 382.500 euro, insufficienti per ultimare la strada. Il Comune di Badalucco ha recentemente ottenuto un ulteriore finanziamento di 800mila euro, richiesto con il verbale di somma urgenza n. 14 del 2.11.2020 per la messa in sicurezza (Intervento di Tipo C) della strada di accesso in località Meosu, mediante delocalizzazione del ponte o adeguamento idraulico dell'attraversamento sul Torrente Argentina”.