Alluvione a Taggia: somme urgenze per 1.6 mln di euro, ritorno alla normalità entro primi mesi del 2021

Per quanto riguarda le somme urgenze legate all'alluvione di ottobre, entro i primi mesi del 2021 la situazione su Taggia sarà tornata alla normalità. Questa è la previsione avanzata dal Comune per tutti gli interventi 'aperti' dal passaggio dell'ondata di maltempo scatenatasi nella notte tra il 2 e il 3 ottobre e i successivi 'strascichi' emersi nei giorni a seguire.

12 somme urgenze per 1.6 milioni di euro, ecco a quanto ammonta il conto salato lasciato dall'alluvione su Taggia. A questo si aggiungono anche altri interventi come quello relativo al cedimento dei giardini su via Lungo Argentina.

Le opere in somma urgenza passano letteralmente dal torrente Argentina dove si sono registrati i problemi principali con diversi cedimenti dell'argine, a monte dove è stato portato via il ponte per Meosu e a valle su strada Bruxià, dal ponte Romanico e a lato della ciclabile interna. Sul corso d'acqua il Comune interverrà con la risagomatura degli argini su quattro punti. A questo quadro complesso si aggiunge l'intervento sull'acquedotto, con l'impianto di prelievo inservibile tanto da rendere necessario la creazione di collegamenti per arrivare a un nuovo punto di raccolta. L'area da dove prendere acqua pulita e sana è stata localizzata dal geologo a nord del rio Corneo, tra la superstrada e zona Orti. Si tratta di un punto considerato anche più sicuro in caso di ulteriori eventi meteoavversi di entità eccezionale che ormai stanno diventando sempre più frequenti.