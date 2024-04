Bordighera, al Saint Charles in due mesi cento interventi di chirurgia ortopedica protesica

Presso l’Ospedale Saint Charles è ripresa, da circa due mesi, l’attività operatoria con la realizzazione di circa un centinaio di interventi di chirurgia ortopedica protesica – nello specifico di anca, ginocchio e spalla – e chirurgia artroscopica ortopedica riguardanti tutti i distretti articolari, nonché altrettanti interventi di chirurgia generale.

Questa attività ha sancito il ritorno della chirurgia protesica nell’ambito territoriale del ponente in modo particolare dell’ASL 1 Imperiese. A regime, saranno almeno cinquanta al mese gli interventi eseguiti.

L’ospedale Saint Charles, che ricordiamo è gestito in concessione da GVM Care & Research, ha avviato l’attività di chirurgia ortopedica sulla base di esigenze espresse dal territorio e, per tali prestazioni specialistiche, si avvale dell’équipe del professor Giovanni Villani e dell’equipe del dottor Michele Gramazio alle quali presto si aggiungeranno altre eccellenze ortopediche, peraltro tutte provenienti dalla scuola ortopedica del professor Spotorno. Ai pazienti dell’area di ASL 1 imperiese, viene quindi offerta la possibilità di accedere ad un percorso di diagnosi e cura completo, in regime di accreditamento con il Sistema sanitario nazionale, con prestazioni chirurgiche di nota fama nazionale.

L’età media dei pazienti che accedono a questo tipo di intervento è di 70/75 anni, con una prevalenza nella popolazione femminile. L’accesso all’intervento viene preceduto da un prericovero della durata di mezza giornata in cui il paziente viene sottoposto agli esami ematici preoperatori e radiologici, nonché alla visita anestesiologica al fine di preparare il paziente nelle migliori condizioni possibili all’atto chirurgico. Dopo l’intervento, durante tre giorni in reparto il paziente viene trattato dall’equipe di fisioterapisti e messo in grado di deambulare. Il percorso prevede la riabilitazione di circa una settimana nel reparto di fisioterapia, in stretta aderenza ai protocolli clinico riabilitativi. La riabilitazione estensiva per gli interventi varia da due/tre mesi per il ginocchio e per la spalla e un mese e mezzo circa per l’anca.