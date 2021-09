Taggia: una sinergia con il Comune di Badalucco per costruire il ponte per arrivare a Meosu

Dopo l’approvazione dell’Amministrazione di Taggia, nel luglio scorso, di un progetto per la nuova viabilità per portare fuori dall'isolamento Meosu, sarà un accordo tra Badalucco e l’amministrazione tabiese, per la costruzione di un ponte.

Da un anno, infatti, i residenti della piccola località di Taggia, sono costretti a vere e proprie ‘invenzioni’ per poter arrivare a casa, tra ponti di fortuna, carrucole e altro. Di fatto il ponte pedonale andrà a sostituire quello precedente ed eviterà ai residenti peripezie anche pericolose.