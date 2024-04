A lezione con la Polizia Ferroviaria: una mattinata particolare per gli alunni della 'Rubino' di Sanremo

Le classi terze della scuola primaria ‘A. Rubino’ do Sanremo hanno partecipato ad una lezione speciale tenuta della Polizia Ferroviaria che è inserita in un progetto a livello nazionale ‘train… to cool’.

I due poliziotti hanno mostrato alcune slide per illustrare gli elementi del loro lavoro. Per prima cosa hanno spiegato come riconoscerli: la divisa, il distintivo e tutto il materiale da loro utilizzato. Le cose che hanno più colpito gli studenti sono state: le chiavi che aprono tutto e il distintivo. Interessante la descrizione dello stemma che è formato da tre parti: le ali di un angelo, la ruota di un treno e un binario e tutto insieme indica che la Polfer è l’angelo della ferrovia.

“Abbiamo ascoltato quali sono le regole da seguire per la sicurezza di tutti – evidenziano gli studenti - la linea gialla, il semaforo e i passaggi a livello. Poi ci hanno parlato del funzionamento dei treni e di alcune particolari strade ferrate. Alla fine della lezione ognuno di noi ha ricevuto un diploma ma ma le sorprese non erano finite: siamo saliti tutti su una bellissima auto della polizia, la pantera. Siamo stati molto felici di poter partecipare a questa lezione e vorremmo ringraziare Alessandro e Claudio per la loro disponibilità professionalità e gentilezza”.